АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кратковременное понижение температуры воздуха ожидается в Казахстане 17-19 августа, сообщает РГП «Казгидромет».

«Антициклон, центр которого расположен над Москвой, окажет влияние на погоду в большинстве областей Казахстана. В западной, северо-западной, юго-западной половине страны в ближайшие дни будет ясная погода без осадков, тем временем в северной, восточной и юго-восточной половине ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно, выпадение града и шквалистое усиление ветра»,- говорится в сообщении.

По всей территории республики ожидается кратковременное понижение температуры, в северной половине температура ночью до 5-12 тепла, днем до 17-22 тепла; в южной половине температура ночью понизится до 10-17 тепла, днем до 25-35 тепла.