Коттеджному городку близ Алматы угрожает сход оползня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители коттеджного городка Бурабай поселка Бесагаш Талгарского района Алматинской области опасаются схода оползня с горы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за весенних паводков несколько домов в поселке Бесагаш топит талыми водами.

«Потоплены не только дворы, но и пристройки, котельные, фундаменты домов проседают. Мы боремся своими силами - роем траншеи, выкладываем баррикады из песка и камней. Накануне пригнали трактор, который помог разрыть траншеи и направить русло в обход домов. А все из-за того, что здесь не предусмотрели арыки. И это только начало сезона паводков. И гора снова может обвалиться, как в прошлом году, и засыпать рядом стоящие дома» - говорят местные жители.





Ликвидацией последствий талых вод в поселке Бесагаш занимаются службы районного и областного департамента ЧС, на месте дежурят врачи скорой помощи. За ситуацией следит и аким поселка.

«Мы стараемся контролировать ситуацию. Уведомляем жителей о том, чтобы заранее подготовились к паводкам. Четырем семьям, проживающих близ горы, мы рекомендовали покинуть временно дома до стабилизации ситуации. Сейчас мы создали платину из мешков с песком, чтобы вода не залила дворы. А также роем траншеи для отвода талых вод», - добавил аким поселка Бесагаш Марат Арынбаев.



В коттеджном городке построенны около 200 домов. В этом году в акимате поселка пообещали проложить арычную систему и отремонтировать дороги.

Напомним, в мае прошлого года в коттеджном городке уже были случаи обвала горы. Несколько домов завалило глиной и грязью.