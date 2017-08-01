Коттеджи Тохтара Тулешова стали собственностью акимата Шымкента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 земельных участков и 4 коттеджа осуждённого Тохтара Тулешова решением суда перешли в собственность шымкентского акимата. Об этом сообщает телеканал "Астана" со ссылкой на пресс-секретаря городской администрации Айгерим Жумагулову.

По ее данным, сейчас в суде решается вопрос передачи акимату еще одного конфискованного объекта Тулешова. Речь идет о Дворце культуры "Фосфорник". Что касается пустых участков, принадлежавших бывшему "пивному королю", в будущем власти города планируют возвести там многоэтажные дома. Один из коттеджей экс-бизнесмена подлежит сносу, заверили в акимате.



2 дома сейчас на балансе отдела образования. Чиновники хотят открыть в них школу искусств. А вот с элитным особняком семья Тулешова пока не желает расставаться.



"Один коттедж, семья еще не освободила. Поданы документы для выселения. А касательно Дворца «Фосфорник», судебные разбирательства еще идут, не закончены. Как только будут закончены мы об этом тоже скажем", - рассказала Айгерим Жумагулова, пресс-секретарь акимата города Шымкент.