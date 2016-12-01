Костюм «ЭКСПО-2017» сшили для девочки на елку в Петропавловске   

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске прошло новогоднее театрализованное представление от имени Президента РК «Новогодние огни EXPO», передает корреспондент МИА «Казинформ».







На елке собрались 200 ребятишек из разных районов области и Петропавловска. Среди них дети-сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей, одаренные североказахстанцы. У каждого из них - уникальный и яркий костюм.







С наступающим Новым годом детей поздравил аким СКО Ерик Султанов.

«Вы - будущее нашей страны. Именно вам предстоит жить и работать в независимом и процветающем Казахстане, преумножать достигнутое за годы Независимости. Ваша главная задача сейчас - хорошо учиться и стать образованными и воспитанными гражданами Казахстана», - сказал глава региона.







В этом году тематика карнавальных костюмов в основном связана с 25-летием Независимости РК, предстоящей выставкой «ЭКСПО-2017», символами Казахстана. Милана Сафиярова из Айыртауской школы-интерната говорит, что ее костюм шили все вместе: и учителя, и воспитатели.







«Идею костюма придумывали сообща. На нем символы нашей страны, эмблемы стран, которые участвуют в «ЭКСПО-2017. Желтый цвет на костюме - цвет солнца, голубой - цвет нашего флага, неба. Мне очень нравится мой костюм. Он совсем не тяжелый, как кажется на первый взгляд» - рассказала Милана Сафиярова.







Каждый участник новогодней елки от имени Президента РК получил в подарок ноутбук, сладости, книгу «Помогите детям познать науку» и поздравительную открытку. По завершению представления детей ждет праздничный обед.















