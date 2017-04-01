Костюм Димаша на аукционе в Китае продали за 7 миллионов тенге 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Костюм казахстанского певца Димаша Кудайбергенова, в котором он выступал на первом этапе конкурса «Singer-2017», продан на аукционе за 158 890 юаней (7,2 млн тенге), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Костюм популярного певца был выставлен на продажу через сайт mpaimai.jd.com. В торгах приняли участие 19 640 человек. Стартовая цена костюма была установлена в размере 188 юаней (8500 тенге). В результате торгов костюм Димаша ушел с молотка за 158 890 юаней. Счастливому покупателю подарили Iphone 6S.







По информации Mpaimai.jd.com, свой костюм Димаш подарил сайту во время церемонии «China Top music Awards» в Шанхае. Вырученные от продажи костюма популярного казахстанского певца деньги, сайт намерен направить на благотворительность: перевести всю сумму на счет детского фонда в Китае и помочь всем нуждающимся детям.



