Костяк национальной сборной по боксу в 2018 году составят опытные бойцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по боксу во главе с Мырзагали Айтжановым огласил новый состав.

В 2018 году отечественным боксерам предстоит выступить на нескольких представительных международных турнирах, а главным соревнованием станут Азиатские Игры в Индонезии, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса.



В сборную вошли олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, чемпион мира 2017 года Кайрат Ералиев, чемпион мира, Азии и Азиатских игр Жанибек Алимханулы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Адильбек Ниязымбетов, серебряный призёр Олимпиады и трижды чемпион Азии Василий Левит, чемпион Азии Берик Абдрахманов и серебряный призёр чемпионата Азии Закир Сафиуллин.











Абдрахманов и Сафиуллин, которым исполнился 31 год, стали самыми старшими спортсменами в составе команды, самые молодые - братья Саматали и Санатали Толтаевы, чемпионы Азии среди молодёжи, рождённые в 1999 году, которые только что перешли в разряд взрослой элиты.















В весовых категориях до 56 и до 91 килограмма представлены по три спортсмена, в категориях до 60 и до 81 килограмма - по пять боксёров, поскольку здесь много перспективной молодёжи и тренерский совет решил дать всем шанс показать себя.



Состав сборной на следующий год прокомментировал главный тренер команды Мырзагали Айтжанов.



- Команда собрана по итогам чемпионата мира, чемпионата Казахстана. Но это не значит, что тот, кто стоит в списке первым, поедет на Азиатские игры. Будет ряд проверочных, обкатывающих турниров, к которым мы будем всех ребят готовить, весь состав. Кто хорошо покажет себя на международном ринге, кто будет претендовать на медаль - только тот поедет на Азиатские игры.



- В сборную вошло достаточно много заслуженных, опытных бойцов, ветеранов.



- Нельзя говорить, что это ветераны. Двое боксёров, 1986 года рождения, в весе до 60 килограммов - Абдрахманов и Сафиуллин - показали всем, что они не ветераны, вышли в финал чемпионата страны. Адильбек Ниязымбетов, 1989 года рождения, выиграл чемпионат Казахстана. Тем более, что AIBA разрешает боксёрам выступать до 40 лет. Кто себя на ринге показывает - про них мы никак не можем говорить, как о ветеранах. Ветераны все отдыхают. Эти пока в строю.



- Когда пройдут следующие сборы?



- Сбор по общефизической подготовке начнётся 5 января во Всемирной академии бокса. Там будет вся команда и «Астана Арланс». Тренерский совет играет роль и в подготовке боксёров клуба, и в формировании их состава. В 2017 году три основных сбора перед началом сезона арланы проводили вместе с национальной сборной. Это одна команда, это наш казахстанский клуб, поэтому он работает под крылом национальной сборной. Мы не должны забывать, что это единое целое, мы не должны их разделять, это всё наши ребята.



