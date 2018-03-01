Костанайский завод начнёт выпускать Peugeot 301

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На ТОО «Сарыаркаавтопром» в 2019 году планируется производство автомобилей Peugeot 301 методом CKD (мелкоузловой сборки) для рынка стран СНГ. Об этом сообщил в ходе заседания регионального координационного совета с директором Костанайского филиала АО «АгромашХолдинг» Сергей Могилатов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Иса Кудабеков, китайскими специалистами произведена модернизация цехов сварки, окраски и сборки автомобилей. Сейчас ведется доработка проектно-конструкторской документации и согласование поставщиков комплектующих для достижения уровня локализации в 50%. Запуск производства запланирован на 2-й квартал 2019 года.

Сергей Могилатов сообщил, что ТОО «СарыаркаАвтоПром» внесено в Карту производственной кооперации компании Peugeot-Citroen.

«Выпуск на Костанайском заводе автомобилей Peugeot 301 для рынка стран СНГ включён в производственную программу компании Peugeot-Citroen. Поэтому Сарыаркаавтопром продолжает развивать проект. Мы с 2013 года в крупном узле производим эту модель и планируем приступить к выпуску машин бренда по технологии CKD ( мелкоузловаая сборка, включая сварку, окраску кузова) во втором полугодии 2018 года, сразу после установки сварочного оборудования», - сообщил представитель автозавода.

Оборудование, по словам С. Могилатова, уже находится на заводе. Приобретено оно одним лотом у Jac и Peugeot за 17 миллионов долларов.

«В марте приступаем к монтажу оборудования. В целом, объём освоенных инвестиций в проект составит 2,4 млрд тенге. Проектная мощность линии - 5 тысяч единиц в год. Выход на проектную мощность мы ожидаем в начале-середине 2019 года», - пояснил С. Могилатов.

Аким области Архимед Мухамбетов поддержал проект, однако отметил, что если есть необходимость отодвинуть сроки реализации проекта, то необходимо делать это сейчас.

«Не должно быть гонения за проектами. Если надо будет ввести в 2019 году, не спеша, давайте подождём, подготовим», - заключил глава региона.



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