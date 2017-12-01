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Костанайский «Тобол» продал футболки в поддержку девочки с раковым заболеванием
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В Костанае футбольный клуб «Тобол» и Гражданский Альянс Костанайской области Грин организовали благотворительный аукцион, чтобы поддержать трёхлетнюю Аружан Нуржанову,ж с раковым заболеванием, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФК «Тобол».
Благотворительный аукцион у футбольной команды - седьмой по счету. И игроки команды решили им поддержать трёхлетнюю Аружан Нуржанову. Болезнь у малышки диагностировали совсем недавно, когда 4 сентября семья обратилась в больницу из-за жалобы девочки на боли в ноге. В результате, у малышки диагностировали рак кости.
«Это девочка, для которой в этот раз «Тобол» и Гражданский Альянс Костанайской области собирали деньги. Всего получилось выручить более 100 тысяч тенге. Очень приятно, что деньги костанайцы жертвовали не только покупая футболки, но и абсолютно безвозмездно»,- отмечают в пресс-службе.
В итоге, самой дорогой стала футболка Нурбола Жумаскалева, которая была продана за 22800 тенге.
Все собранные деньги по итогам аукциона были переданы представителю Аружан Нуржановой.
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