Костанайцы выстроились в очередь на кинопробы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кастинг проходил в Казахском театре драмы им. И. Омарова, кинокомпания «Сатай фильм» два дня искала актеров для двух исторических проектов, пишет сайт «Костанайские новости».

- Идет подготовка к съемкам полнометражных фильмов, - объяснила ассистент по подбору актеров Айгерим Абылханова. - «Путь лидера» - фильм о Президенте, о переносе столицы из Алматы в Астану. Съемки будут проходить в двух городах. А фильм «Томирис» расскажет о девушке-воине, которая пожертвовала всем ради своего народа. Второй проект будет сниматься в Казахстане и Марокко.

Кастинги проходят во всех крупных городах Казахстана, творческая группа намерена посетить с этой целью Китай и Монголию. Уже просмотрено более тысячи претендентов. Желающих в Костанайской области оказалось тоже немало - на кастинг пришло более 150 человек, среди которых были и профессиональные актеры, и простые люди, мечтающие сняться в кино. Многие мамы привели детей, выучив с ними пару стихов.

Ограничений не было, попробовать себя мог любой желающий. Правда, для девушек было поставлено условие - пройти фотопробы без макияжа. Какими критериями отбора руководствуется творческая группа? Ассистент пояснила: «Режиссер Акан Сатаев, отец таких известных картин, как «Рэкетир», «Ликвидатор», «Дорога к матери», ищет людей с необыкновенной внешностью. Например, для ленты «Томирис» нужны актеры с необычным цветом глаз, яркими внешними данными».

Когда озвучат результаты кастинга, пока неизвестно. Творческой группе предстоит посетить еще 8 областей.