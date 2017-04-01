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Костанайца арестовали за грубость к матери

Костанайца арестовали за грубость к матери
10 Апреля 2017 19:29 162

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае  38-летний горожанин арестован за плохое отношение к матери на 8 суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело в отношении грубияна рассмотрено Специализированным административным судом г. Костаная, который привлек к ответственности нарушителя по ст. 73 ч. 2 КРКоАП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений). Мужчина ответил перед законом за грубую нецензурную брань.

«В судебном заседании костанаец вину в совершении правонарушения признал, пояснив, что скандалы дома происходят из-за квартиры», - пояснили в пресс-службе Костанайского облсуда.

Суд привлек дебошира к административной ответственности, наложив на него административное взыскание в виде ареста сроком на 8 суток. Кроме того, ему запрещено приобретать, хранить, носить и использовать любые виды оружия сроком. Он обязан также являться в участковый пункт полиции трижды в месяц для профилактической 2-часовой беседы в течение 3 месяцев. 

 

Ключевые слова: Костанайская область, Суды, Борьба с преступностью,
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