Костанаец с фальшивым дипломом пытался устроиться акимом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель Костанайской области оштрафован на 127 тысяч тенге за фальшивый диплом о высшем образовании.

Карасуский районный суд Костанайской области рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего Н. по ст.385 ч.3 УК РК («подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград»), сообщается на сайте облсуда.

По материалам дела, осенью 2009 года в г.Алматы, находясь на авторынке, Н. у неустановленного лица незаконно приобрел за 350 долларов США заведомо подложный официальный документ от 23 июня 2006 года Казахского экономического университета им.Т.Рыскулова, выданного на его имя.

После чего в ноябре 2015 года в с. Карасу, гражданин Н., устраиваясь на работу на должность акима с.Карасу Карасуского района использовал этот подложный официальный документ. В ходе проведения специальной проверки кандидатов на занятие государственной должности в органах местного самоуправления была выявлена подложность указанного диплома. Это было также подтверждено заключением судебной экспертизы.

Суд признал Н. виновным в совершении уголовного проступка.

По результатам рассмотрения суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 МРП в сумме 127 тысяч тенге.

Приговор суда вступил в законную силу.