Костанаец сообщил в полицию о взрывном устройстве в своей квартире

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром житель Костаная позвонил в полицию и сообщил, что в его квартире находится взрывное устройство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выехавшие по месту жительства звонившего полицейские и заинтересованные службы взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили, - сообщают в пресс-службе ДВД Костанайской области. - Как установлено, мужчина, находясь в алкогольном опьянении, решил таким образом пошутить».

По факту ложного сообщения полицейские начали досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет, а также штраф.