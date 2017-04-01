Космонавтов во время приземления поразила красота казахстанской степи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Космонавты после полугодовой экспедиции во время приземления восхитились красотой казахстанской степи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В аэропорту «Сарыарка» в Караганде космонавтов Сергея Рыжикова, Андрея Борисенко и астронавта NASA Роберта Шейн Кимброу поприветствовал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Сразу же состоялась пресс-конференция, на которой космонавты рассказали о пребывании 173 дней на орбите.

По словам Андрея Борисенко, экипаж планировал вырастить на орбите перец, но оборудование для этой процедуры на станцию не прибыло.

«На борт МКС оборудование не получили, «Прогресс» до нас не долетел, в связи с чем эксперимент поставить не удалось», - сообщил Андрей Борисенко.

Корабль "Союз МС-02" доставил на Землю частицу мощей христианского святого - преподобного Серафима Саровского. Полгода назад командир корабля Сергей Рыжиков взял мощи в полет, чтобы освятить всю Землю и восстановить мир и покой. Мощи возвращены на международную космическую станцию этим же экипажем. Святыню передадут в храм Преображения Господня в Звездном городке.

Как рассказал 42-летний российский космонавт Сергей Рыжиков, во время приземления экипаж любовался красотами казахстанской степи.

«Я много фотографировал виды земли и луны со станции. Казахстанская степь очень красивая, любовались и радовались», - сказал Сергей Рыжиков.

Командир корабля Рыжиков проходил службу летчиком, в 2006 году был зачислен в отряд космонавтов, имеет воинское звание подполковника. В космос Рыжиков отправился впервые.

Бортинженер "Союза МС-02" - 52-летний космонавт Андрей Борисенко. Ранее он работал в РКК "Энергия", которая производит космические корабли, а также в Центре управления полетами. В 2013 году был зачислен в отряд космонавтов. Этот полет для него уже второй, первый Борисенко совершил с апрель по сентябрь 2011 года.

Второй бортинженер корабля - 49-летний американский астронавт Роберт Шейн Кимброу. Он до полета на МКС служил пилотом в армии США, имеет звание полковника армии США. До полета на "Союзе МС-02" он совершил 15-суточный космический полет на шаттле "Индевор" в 2008 году, во время которого дважды выходил в открытый космос.

Напомним, 10 апреля 2017 года в 17:21 по времени Астаны спускаемый аппарат с космонавтами Роскосмоса Андреем Борисенко, Сергеем Рыжиковым и астронавтом NASA Робертом Шейн Кимброу совершил посадку мягкую посадку в 147 км юго-восточнее города Жезказган. За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.