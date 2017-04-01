Король Саудовской Аравии передал Президенту Казахстана ценный подарок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд передал Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву часть Кисуа - традиционное покрывало для Священной Каабы.

Об этом сегодня после церемонии вручения верительных грамот Главе государства сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Саудовской Аравии в Казахстане Захир Бен Мутиш аль-Анези, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я передал пламенный привет Высокопревосходительству Президенту Республики Казахстан от Короля Саудовской Аравии. Президент с радостью принял часть покрывала для Священной Каабы, которую передал Король Саудовской Аравии. Я передал письмо Короля с желанием посетить Казахстан с официальным визитом. Надеемся, что визит будет осуществлен в ближайшее время», - сказал посол.

Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан рассматривает Саудовскую Аравию как важнейшего международного партнера, «всегда поддерживающего внешнеполитические инициативы нашей страны».

«Мой визит в октябре прошлого года в Эр-Рияд оказал большое содействие всемерному развитию двустороннего взаимного сотрудничества. По итогам переговоров с хранителем двух святынь, Королем Салманом, мы договорились направить усилия для того, чтобы поднять на новый качественный уровень двустороннее сотрудничество. Кроме того, мы поддержали взаимную заинтересованность в продвижении сотрудничества в аграрной промышленности, нефтехимической, геологической отраслях», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Традиционное покрывало Каабы изготавливается из черного шелка с узором золотыми нитями. Оно закрывает стены Каабы. Длина полотна составляет 41 метр. Стоит отметить, что традиция закрывать Каабу существует еще с доисламских времен. В настоящее время кисуа меняют раз в год.