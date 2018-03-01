Король Иордании встретился с министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с министром оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК Бейбутом Атамкуловым с рабочим визитом посетила Иорданское Хашимитское Королевство, где встретилась с высшим политическим и военным руководством страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы МОАП РК, в рамках рабочей поездки министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана принял Король Иордании Абдалла II. На приеме у Короля Иордании были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества, в космической сфере и в области кибербезопасности.



В ходе рабочего визита делегация МОАП РК провела переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Иордании Махмудом Абдель Халим Фрейхатом, во время которых были рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества и взаимодействия в развитии оборонно-промышленного комплекса стран.



Также казахстанская делегация посетила специальную экономическую зону, где расположено Бюро по проектированию и развитию имени короля Абдаллы II (KADDB), которое занимается тестированием, разработкой и внедрением лучших образцов военной техники и амуниции. KADDB выступает и как военно-инвестиционная структура, размещая заказы на проектирование и разработку наиболее перспективных образцов и систем вооружения.



На встрече с председателем совета директоров KADDB Атеф аль-Таломом казахстанской делегации были продемонстрированы образцы современной военной техники, а также другая продукция военного назначения.



У компании KADDB уже имеются договоренности о сотрудничестве с АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» и ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг».



В сфере космической деятельности представители МОАП РК провели переговоры с генеральным директором Королевского географического центра, бригадным генералом Ауни Хасауной. В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли и электронной картографии. По итогам переговоров казахстанская делегация предложила направить свою рабочую группу специалистов для организации дальнейшего сотрудничества.



Также казахстанские и иорданские специалисты планируют сотрудничать в сфере кибербезопасности. Во время встречи с директором департамента по национальной политике Администрации Короля Мухаммадом аль-Хасауной стороны выразили намерение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Была достигнута договорённость о подготовке и подписании соответствующего казахстанско-иорданского соглашения о взаимодействии, необходимость которого требуют современные вызовы в этой области.



По итогам беседы с Королем Иордании Абдаллой II была отмечена положительная динамика развития двустороннего сотрудничества стран, стороны выразили намерение в дальнейшем его укреплении, отмечает пресс-служба МОАП РК по итогам поездки делегации министерства в Иорданское Хашимитское Королевство. Казахстанские представители пригласили иорданскую сторону принять участие в V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая пройдёт в Астане 23 по 26 мая 2018 года.