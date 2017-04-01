Корабли ВМС Ирана впервые прибыли в Актау 

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Каспийский флот военно-морских сил Ирана впервые прибыл в Мангистаускую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение трех дней военнослужащие обменяются опытом, тем самым укрепив сотрудничество между военно-морскими силами двух стран.

«Сегодня мы все свидетели исторического события в истории взаимоотношений между Исламской Республикой Иран и Казахстаном - впервые корабли военно-морских сил Ирана прибывают в Мангистаускую область. Глава государства Нурсултан Назарбаев придает особое значение укреплению двусторонних взаимоотношений с Ираном и здесь Мангистауская область играет большую роль в развитии этой сферы. На сегодняшний день товарооборот за январь-февраль 2017 года между Мангистауской областью и Ираном составил 2,5 млн. долл. США. Из них экспорт составил 564 тысяч долларов США, а импорт - 2 млн. долларов США. И мы будем продолжать укреплять и расширять сотрудничество в таких сферах как туризм, нефтесервис, транспортная логистика», - подчеркнул в ходе встречи аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

«Прибытие военно-морских кораблей Ирана в порт Мангистау говорит об особом доверии между двумя странами. Мы готовы использовать весь потенциал сотрудничества между провинциями Ирана и Мангистауской областью. Уже есть налаженные связи в экономической и культурной сферах, теперь приступаем к развитию военной безопасности на Каспийском море», - отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Моджтаба Дамирчилу.









