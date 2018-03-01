Копию Байтерека установили в Лисаковске

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- 15-метровую копию монумента «Байтерек» в канун празднования Наурыз мейрамы установили в Лисаковске, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Архитектурная форма, как сообщает пресс-служба акима Лисаковска, в рамках празднования 20-летия Астаны.



«Новая инсталляция украшает теперь кольцо у лисаковского филиала «Народного банка». Это подарок городу от местных бизнесменов в рамках программы «Рухани жаңғыру», - сообщили в пресс-службе.



Разработкой эскиза занималось ТОО «ЭкслюзивСтрой». Помимо этого, специалисты предприятия произвели расчет сопротивления материалов, парусности с соблюдением масштаба по сравнению с оригиналом. В новом бетонном основании также учтены нагрузка строения и его парусность, чтобы конструкция смогла выдержать любую скорость ветра и устоять под его силой.



Сам Байтерек на протяжении 5 месяцев выполняли специалисты ТОО «СпецСтальКонструкции». Высота архитектурной формы - 15 метров, из которых 4 метра - венчающий эту новую достопримечательность шар. Новая архитектурная инсталляция ниже оригинала на 82 метра.



Установлена композиция была буквально за 2 дня - 17-18 марта. Помимо демонтажных и монтажных работ к Байтереку подведена цветная иллюминация, что служит дополнительным украшением объекта, и яркая подсветка приближает его к реалиям столичного красавца.



«Благодаря спонсорам город Лисаковск в канун праздника преобразился, и лисаковцы, и гости города получили новую достопримечательность»,- отметили в пресс-службе.



Общая стоимость конструкции не указывается, однако отмечено, что все было произведено за счёт собственных средств местных предпринимателей.