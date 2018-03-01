Концертный зал на 1200 мест достроят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Простоявшие больше пять лет «замороженными» концертный зал и банный комплекс достроят в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О судьбе недостроенного объекта - концертного зала на 1200 мест было принято комиссионное решение. Мы руководствовались тем, что городу нужен концертный зал, а строить его негде. Начинать стройку на новом месте очень затратно, нужно начинать с нуля. Сегодня проводится работа по разработке ПСД, в рамках которой проектировщики проведут техническое обследование объекта с целью определения степени его износа. В июле мы получим готовый проект, после чего планируется вновь начать строительство концертного зала», - сообщил руководитель областного управления строительства Малик Аманов.

Достроен будет и банный комплекс, также простоявший больше пяти лет. Но он сменит профиль.

«Объект будет достраиваться по программе государственно- частного партнерства. Объявлен конкурс для инвесторов. Предлагаемый профиль для здания - реабилитационный центр или частный детский сад», - сказал М. Аманов.

Напомним, строительство концертного зала и банного комплекса началось больше пяти лет назад при экс-акиме Бергее Рыскалиеве. После его отставки в ходе проверок на объектах были обнаружены многомиллионные приписки. Строительство было приостановлено.

Фото с сайта azh.kz