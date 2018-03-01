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Концертный зал на 1200 мест достроят в Атырау

1 Марта 2018 07:25 420
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Концертный зал на 1200 мест достроят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Простоявшие больше пять лет «замороженными»  концертный зал и банный комплекс достроят в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«О судьбе недостроенного объекта - концертного зала на 1200 мест было принято комиссионное решение. Мы руководствовались тем, что городу нужен концертный зал, а строить его негде. Начинать стройку на новом месте очень затратно, нужно начинать с нуля. Сегодня проводится работа по разработке ПСД, в рамках которой проектировщики проведут техническое обследование объекта с целью определения степени его износа. В июле мы получим готовый проект, после чего планируется вновь начать строительство концертного зала», - сообщил  руководитель областного управления строительства Малик Аманов.

Достроен будет и банный комплекс, также простоявший больше пяти лет. Но он сменит профиль.

«Объект будет достраиваться по программе государственно- частного партнерства. Объявлен конкурс для инвесторов. Предлагаемый профиль для здания - реабилитационный центр или частный детский сад», - сказал М. Аманов.

Напомним, строительство концертного зала и банного комплекса началось больше пяти лет назад при экс-акиме Бергее Рыскалиеве. После его отставки в ходе проверок на объектах были обнаружены многомиллионные приписки. Строительство было приостановлено. 

 

Фото с сайта azh.kz

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Ключевые слова: Акимат, Атырауская область, Строительство,
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Автор:

А. Соколов

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