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Контейнеры горят в Алматы
20 Декабря 2017 07:22 403
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по улице Райымбек батыра произошло возгорание контейнеров, сообщили в городском ДЧС.
«В 04:31 на пульт «101» поступило сообщение о возгорании контейнеров по адресу: Райымбек батыра, 212В. Пожарные расчеты на месте. Дополнительная информация будет позже»,- сказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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