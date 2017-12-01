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Контейнеры горят в Алматы

20 Декабря 2017 07:22 403
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Контейнеры горят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по улице Райымбек батыра произошло возгорание контейнеров, сообщили в городском ДЧС.

«В 04:31 на пульт «101» поступило сообщение о возгорании контейнеров по адресу: Райымбек батыра, 212В. Пожарные расчеты на месте. Дополнительная информация будет позже»,- сказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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