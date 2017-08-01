Контент для будущих учебников по краеведению представили в ЕНУ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Евразийском национальном университете им. Гумилева прошла выставка, посвященная программе модернизации общественного сознания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Здесь были представлены книги о достопримечательностях и сакральных ценностях каждого из регионов страны, а также макеты наиболее популярных культурных объектов Казахстана, такие, как мавзолей Ходжа-Ахмета Яссауи и «Золотой человек».

Самую большую ценность на выставке в познавательном плане представляли, конечно же, книги.



Менеджер Центрального офиса по управлению программой «Рухани жанғыру» Стелла Ибраева рассказала о спецпроекте «Тәрбие және білім» в рамках проекта «Тұган жер».



«Для продвижения идеи «Рухани жанғыру», в рамках нашей подпрограммы «Тәрбие және білім», мы выставили сегодня те материалы, которые воспитывают патриотов. Фактически, это готовые материалы для нового учебника по краеведению», - сказала она.

«Мы выпускаем 16 учебников для каждого из регионов страны, - продолжила Ибраева. - С 2018-2019 учебного года все школьники в обязательном порядке будут изучать 20 часов краеведения согласно региональному компоненту. В частности - по истории Казахстана, литературе, казахской литературе, географии и музыке».



По ее словам, к работе над книгами привлечены 9 издательств. Посредством этих изданий будет продвигаться идея «Рухани жанғыру» и любовь к своей малой родине.



«В сборниках представлен весь региональный компонент по растительности, животному миру, географии, литературе и т.д. Все 9 издательств будут привлечены к разработке этих учебников вместе с местными исполнительными органами», - отметила Стелла Ибраева.

