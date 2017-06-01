Конная жандармерия обеспечивает безопасность туристов в Анталии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конная жандармерия обеспечивает безопасность на пляжах и набережных популярного туристического района Кемер в турецкой Анталии, сообщает агентство «Анадолу».

С наступлением летнего сезона в Кемере резко возросло число отдыхающих. Для обеспечения максимальной безопасности туристов было принято решение организовать конные патрули.

«Кони могут проходить там, куда не под силу попасть на машинах и мотоциклах сотрудникам полиции и жандармерии. Это, в частности, касается античного города Фаселис. Конная жандармерия вызывает особый интерес у туристов, которые спешат фотографироваться с сотрудниками сил безопасности», - рассказали власти провинции.

По их словам, конная жандармерия будет патрулировать район Кемер до конца летнего сезона.