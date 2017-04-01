Конечная ставка по кредитам КазАгро для аграриев не превышает 6 % годовых

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конечная ставка по кредитам КазАгро для аграриев не превышает 6 процентов годовых. Об этом сообщила председатель правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Гульназ Атамкулова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы постарались максимально вовлечь в эту работу (финансирование весенне-полевых и уборочных работ - Казинформ) кредитные товарищества и микрофинансовую организацию - на сегодняшний день участвует только одна в Южно-Казахстанской области. И региональный инвестиционный центр тоже находится в Южно-Казахстанской области. Что касается конечной ставки, то мы уже озвучили, что для заемщика она не превышает 6 процентов. То есть, да, мы договорились, мы фондируем кредитные товарищества и микрофинансовые организации под 2 процента годовых. С маржой 4 процента конечная ставка становится 6 процентов. Что касается банков второго уровня, то мы их фондируем под 1 процент и конечная ставка для заемщика составляет 5 процентов годовых», - сказала Г.Атамкулова.

По ее словам, прямые займы Корпорации выдаются под 6 процентов годовых. То есть, учитывая необходимость проведения полевых работ в сжатые сроки, корпорация распределила деньги по более широкому кругу участников.