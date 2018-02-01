Комплекс по сортировке мусора появится в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время в Экибастузе будет открыт комплекс по сортировке твердо-бытовых отходов, передает корреспондент «Казинформ».

Кроме того, специальные ящики для сортировки мусора будут установлены в жилом секторе.

Улучшением экологической ситуации в регионе займется коммунальное предприятие, обслуживающее город.

«Будем сортировать мусор: стекло, бумагу, пластик, - рассказал директор ТОО «Экибастузкоммунсервис» Серик Садвакасов. - Также планируется сжигать в печи отходы, не подлежащие сортировке».

По его словам, уже заключен договор на поставку оборудования. Необходимо уменьшать количество захороненных отходов на полигоне.

«Сейчас уже изготавливаем специальные контейнеры для сбора пластика - они будут установлены возле жилых домов. С 1 января 2019 года весь мусор должен сортироваться, поэтому нужно привыкать к новым условиям», - добавил он.

Отсортированные отходы, как пояснил руководитель коммунального предприятия, пойдут на переработку.

Фото: zebra-tv.ru