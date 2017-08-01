Коммунальная авария оставила половину Караганды без холодной воды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Без питьевой воды с пяти часов утра до 14:45 остались жители большей части Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Причиной отсутствия воды явилась крупная авария на магистральном водопроводе диаметром 1,4 тысяч миллиметров.

«Авария произошла в пять часов утра в микрорайоне Восток-3. Восстановительные работы начались в 8:00. Завершились технические работы в 14:45», - сообщили в пресс-службе компании «Караганды Су».

Трубопровод подает воду потребителям Нового города, Михайловки, Юго-Востока, Майкудука и поселка Актас.

Между тем, 16 августа часть Караганды останется без питьевой воды уже в плановом порядке. В частности, жителей района Майкудук, а также население поселка Курьяновский призывают иметь суточный запас воды. Подрядной организацией ТОО «НС система» будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на водоводе №3.

Также сутки без воды будут жители Пришахтинска (21 микрорайон, улицы Зелинского, Новостройка, 3-я кочегарка, Курильская, Расчетная, Торпедная, Пирогова, Кисловодская, Байсеитова, Сухопутная, Ш. Руставелли, Сводная и так далее).

«16 августа ТОО «Қарағанды Су» будет производить работы по вводу в эксплуатацию нового участка водопровода. В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды. Рекомендуем иметь суточный запас питьевой воды. Приносим извинения за временные неудобства», - отметили в пресс-службе коммунального предприятия.