Комитет госдоходов ответил на посты в соцсетях об электронных счетах-фактурах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Минфина РК разъяснил введение электронных счет-фактур.

«В социальных сетях отдельными пользователями распространяется искаженная информация о практике введения электронных счетов-фактур. Положения Налогового кодекса, предусматривающие выписку счетов-фактур в электронном виде, введены в действие с 1 июля 2014 года. При этом выполнение данной нормы осуществлялось на добровольной основе. Обязательная выписка счетов-фактур в электронной форме вводится поэтапно и по отдельным категориям налогоплательщиков. С 1 января 2016 года обязательства по выписке ЭСФ появились только у уполномоченных экономических операторов», - отмечается в сообщении.

Согласно Таможенному кодексу статус уполномоченного экономического оператора присваивается юридическому лицу уполномоченным органом в сфере таможенного дела путем выдачи свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов и признается на всей территории РК.

На сегодняшний день в Казахстане всего пять уполномоченных таможенных операторов. К ним относятся: АО "Рахат", ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс», АО "Евразиан Фудс", АО "Евразиан Фудс Корпорэйшн» и ТОО "RG Brands Kazakhstan".

С 11 января 2016 года обязательства по выписке ЭСФ возложены на налогоплательщиков, осуществляющих реализацию или вывоз с территории РК на территорию государств-членов ЕАЭС товаров из Перечня или товаров, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и наименование которых включены в Перечень.

Опубликован Перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС, и размер таких ставок пошлин определен Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года.

С 1 июля 2016 года уполномоченные экономические операторы, таможенные представители, таможенные перевозчики, владельцы складов временного хранения и таможенных складов также должны выписывать ЭСФ. С 1 января 2018 года - крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, с 1 января 2019 года - все плательщики налога на добавленную стоимость.

Отмечается, что все этапы введения системы ЭСФ сопровождались разъяснением порядка исполнения требований указанной нормы. Разъяснительные работы велись совместно с НПП «Атамекен» в основном с налогоплательщиками, непосредственно подпадающими под действие требований законодательства.

Также сообщается, что с 2015 года наблюдается рост количества предпринимателей, оформляющих счета-фактуры в электронном формате. Так, по состоянию на 1 января 2017 год зарегистрировано более 90 тыс. пользователей ЭСФ, которыми выписано 21,4 млн. электронных счетов-фактур на сумму 7,6 трлн тенге. (2014г. - 116 304 ЭСФ, 2015г. - более 800 тыс.ЭСФ, 2016г. - более 20 млн.ЭСФ)

Ярким примером эффективного использования ЭСФ является АО «Казахтелеком» (введена в промышленную эксплуатацию 01.03.2016 г), которое 98% всех счетов-фактур оформило в электронном формате. Ежемесячная экономия компании на почтовые расходы составляет около 7 млн. тенге, на бумагу и техуслуги - 450 тыс тенге.

Кроме того, функционирование информационной системы электронных счетов-фактур фактически исключит существующие схемы уклонения от уплаты налогов с использованием услуг лжепредпринимателей.

Данный рост обусловлен вступлением Казахстана в ВТО и, соответственно, возникновением обязательств по выписке ЭСФ налогоплательщиками, осуществляющими реализацию товаров из перечня товаров изъятия.