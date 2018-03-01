Комиссия оценит ущерб от паводков в селе Туздыбастау Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Амандык Баталов провел повторную инспекцию села Туздыбастау Талгарского района, пострадавшего от паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день практически все вопросы в данном поселке нашли свое решение. Но на этом работа не заканчивается. Сейчас здесь будут работать специалисты для недопущения повторного затопления», - отметил глава региона.



Он также уточнил, что в области имеются 144 водохранилища. «По ним проводится отдельная работа», - сказал А.Баталов.



Отметим, что в селе Туздыбастау в результате интенсивного таяния снега под водой осталось 27 дворовых участков. Аким области во время предыдущей инспекции поручил увеличить количество техники и человеческих сил для отвода воды со дворов. В результате на сегодня со всех дворов откачано 3000 кубометров воды.









«На данный момент здесь проводится гравийная засыпка двух улиц для обеспечения проезда. Амандык Баталов еще раз заверил, что областная комиссия начнет оценку ущерба, после чего жителям будет оказана материальная помощь», - добавили в пресс-службе акима.



