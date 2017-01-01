Команда Трампа пока не подтвердила участие США в Астанинском процессе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решение об участии США в переговорах по Сирии в Астане пока не принято, но есть решимость участвовать в урегулировании ситуации, заявил пресс-секретарь избранного президента Дональда Трампа Шон Спайсер, передает РИА Новости.

"У меня нет новой информации по этому вопросу", - сказал Спайсер на ежедневном брифинге. Он сообщил, что приглашение к участию сирийских переговорах было получено советником Трампа по национальной безопасности генералом Майклом Флинном 29 декабря.

"Я не знаю, будем ли участвовать в конференции (в Астане), но очевидно, хотим работать с другими странами (по этому вопросу)", - сказал представитель избранного президента.

"Если мы сможем найти точки соприкосновения, которые будут способствовать обеспечению национальной безопасности, мы будем работать с ними", - сказал пресс-секретарь Трампа, подчеркнув, что это касается как России, так и любых других стран.

"Очевидно, то, что там происходит, вызывает серьезное беспокойство", - сказал Спайсер, отметив, что это касается и группировки "Исламское государство", и гуманитарной ситуации, и "страданий народа".



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

Ожидается, что переговоры в Астане пройдут 23 января.