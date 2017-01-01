АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Федерации бокса Казахстана Виктору Демьяненко поделился со Sports.kz новостями относительно вечера бокса в рамках ЭКСПО-2017, передает sports.kz.

- Все уже утверждено, планируем в ближайшее время полететь в Мексику на финальный раунд переговоров. Необходимо обсудить финансовую составляющую будущей Конвенции. Существует несколько вопросов, их необходимо разъяснить. Это знаковое событие для страны, поэтому хочется, чтобы к нам приехало много чемпионов, а приедут ли они в Казахстан - вопрос пока открытый. По поводу матча на Конвенции - обсуждения идут, пока что команда Головкина собирается приехать в Астану. Если захотят выступить на матче, необходима будет поддержка властей города, спорткомитета, потому как для этого потребуются большие финансовые вливания, - сказал Демьяненко.