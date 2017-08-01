Команда Астаны выиграла теннисный турнир на Кубок Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы в теннисном центре «ЦСКА» состоялись финальные матчи командного турнира на «Кубок Казахстана» среди детей до 12 лет, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

16 команд из 12 регионов Казахстана боролись за первенство страны. В течении 6 дней участники определяли сильнейших между собой по круговой системе.

Церемония закрытия началась с парада всех участников, затем организаторы приступили к награждению. Все команды были награждены дипломами, вручал их директор Федерации тенниса филиала города Алматы Андрей Квасов. Также он выразил благодарность всем спортсменам за участие и поздравил с окончанием республиканского турнира по теннису.



- Уважаемые участники, в течении этой недели у вас были напряженные матчи, вы показали свою подготовку, силу духа и командные игры. Сегодня были финальные матчи, которые по эмоциональности не уступают международным турнирам. Надеюсь, все вы со временем станете настоящими профессиональными теннисистами. Продолжайте тренироваться в таком же духе и оправдывайте надежды своих наставников и родителей, - отметил Андрей Квасов.

По итогам турнира Кубка Казаxстана по теннису золото завоевала команда Астаны, а серебро досталось ЮКО. Борьба за бронзу прошла между командами Алматы-1 и Тараз. Ребята из южной столицы уступили теннисистам из Тараза со счётом 4:2.

Победители и призеры были награждены дипломами, медалями, ценными призами и подарками, а также денежными грантами: 1 место - $7000, 2 место - $5000, 3 место - $3000.



- Я своим выигрышем поделюсь со своей семьей и тренером. Мы сыграли лучше всех и победили. Я безумно рада, что наша команда выиграла первое место. Всем организаторам выражаю свою благодарность. Перед началом соревнований мы были уверены, что станем чемпионами, вот сегодня это и случилось, - поделилась победительница соревнований теннисистка команды Астана Дана Байдаулет.



Первое командное первенство «Кубок Казахстана» проводилось в 2016 году в городе Астана. По результатам турнира, лучшей стала команда Алматы-1, второе место заняла команда Астана-1, на третьем месте - команда Карагандинской области.