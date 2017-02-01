Коллекцию советских игрушек собрал житель Петропавловска 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Частную коллекцию советских игрушек выставил житель Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руслан Боисов собрал более 300 экспонатов и создал своеобразный маленький музей советских игрушек. Здесь есть куклы, конструкторы, настольные игры, резиновые и пластмассовые герои советских мультфильмов, автомобили. Большую часть экспозиции составляют солдатики.









«Сначала идея была - просто собрать коллекцию солдатиков, ту гвардию, которая у меня была в детстве. Хотелось показать ее сыну. Потом начал собирать другие игрушки», - рассказал Руслан Боисов.

Экспонаты для музея Руслан приобретал через интернет-площадки, многое осталось с детских лет. Коллекционер говорит, что некоторые люди передают игрушки в музей безвозмездно, кто-то просит довольно крупные суммы, с некоторыми обмениваются. Например, микроскоп он приобрел через сайт объявлений за 35 тысяч тенге. Несколько экспонатов прибыли в музей из Актау.





Самый ценный экспонат музея советской игрушки - оловянный солдатик, изготовленный в 1915 году. Руслан Боисов надеется, что таких экспонатов в его музее будет гораздо больше. Хотелось бы коллекционеру найти редкую игрушку «Тачанка».











«Игрушки досоветской эпохи - это уже история, они имеют особую ценность. Советские игрушки - это больше настроение, ностальгия», - рассказал коллекционер.

На стеллаже рядом с игрушками расположилась еще одна коллекция - фотоаппаратов «Зенит», «Свема», «Полароид». Руслан Боисов говорит, что все они до сих пор работают, и, несмотря на то, что коллекционной ценности не представляют, будут интересны посетителям.





Посетить музей может каждый желающий. В планах у его создателя - пополнять коллекцию, организовать в музее просмотр диафильмов, предоставить возможность детям, которые будут сюда приходить, поиграть с некоторыми экспонатами.