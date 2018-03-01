Коллекцию «Лувра пустыни» привезут в Казахстан

НУКУС. КАЗИНФОРМ - Достигнута договоренность о проведении выставки государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им. И.В. Савицкого в Казахстане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в РУ.

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Чрезвычайного и Полномочного посла РК в Узбекистане Ерика Утембаева в Каракалпакстан.

«Музей Савицкого является одним из крупных в Узбекистане. Он богат своей экспозицией и по праву называется «Лувром пустыни». Нами достигнута договоренность о проведении совместных выставок в рамках года Узбекистана в Казахстане. Все экспонаты, отражающие культуру Каракалпакстана, Узбекистана, а также Казахстана, станут достоянием для наших посетителей», - отметил Е.Утембаев.









Казахстанский дипломат также подчеркнул, что подобные совместные мероприятия в области культуры дают основу для тесного сотрудничества между музеями двух стран.







«Отрадно, что в музее представлены работы многих известных художников. Также приятно видеть большую коллекцию наших национальных костюмов и украшений. Это показывает еще раз, что у нас общая история, корни и, самое главное, мы имеем хороший потенциал для совместного сотрудничества. Музей Савицкого - это только одно из первых серьезных начинаний в культурной сфере», - добавил он.







Кроме того, было отмечено, что Государственный музей искусств Казахстана им. А.Кастеева и музей им. И.В. Савицкого заключили меморандум о сотрудничестве. Данный документ закрепляет взаимодействие сторон в области проведения совместных выставок и обмена опытом научно-исследовательского персонала.







В этом контексте Е.Утембаева также подчеркнул, что подобные мероприятия позволят увеличить туристический потенциал всего региона.







«Мы планируем развивать совместные туристические возможности, как Каракалпакстане, так и в Казахстане. Для этого необходимо создавать определенные туристические проекты, которые будут востребованы. На сегодняшний день мы с руководством региона обсудили логистику всех туристических возможностей, что в свою очередь позволит нам в будущем создавать совместные турпакеты. Данный факт также открывает нам большие возможности для развития паломнического туризма. Расположенные в регионе историко-археологические комплексы, священные места, являются привлекательными не только для паломников, но и для любителей путешествий», - заключил Е.Утембаев.







Напомним, государственный музей искусств имени И.В. Савицкого - один из самых крупных музеев в Узбекистане, расположенный в городе Нукусе. Коллекция музея насчитывает свыше 90 000 экспонатов, включая коллекцию авангарда, изобразительное искусство и прикладного искусства региона.























