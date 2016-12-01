Коллекторы будут нести ответственность за нарушение прав должников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При разработке законопроекта «О коллекторской деятельности» мы постарались учесть интересы всех участников процесса. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев в ходе пленарного заседания в Мажилисе.

«В процессе работы в Мажилисе законопроект претерпел значительные изменения в сторону улучшения - были восполнены недостающие элементы сложного процесса взаимодействия коллекторского агентства и должника, многократно усилена защита прав должников и контроль за деятельностью коллекторов», - сказал Акишев.

По словам главы финрегулятора, это один из немногих законопроектов за последнее время, который получил широкое обсуждение не только в стенах Парламента, но и с участием всех заинтересованных сторон. «К работе подключились общественные деятели, юристы, адвокаты, коллекторские компании. Мы постарались учесть интересы всех участников процесса, который будет регулировать законопроект, и получили значительный прогресс позитивного восприятия общественного мнения о законопроекте», - подчеркнул он.

Кроме того, на рассмотрение Мажилиса Парламента сегодня был внесен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности».

Как рассказал председатель Нацбанка, законопроект предусматривает внесение изменений в 5 Кодексов и 7 законов Республики Казахстан. В рамках уголовного и административного кодексов законопроект вводит юридическую ответственность коллекторского агентства за осуществление коллекторской деятельности без учетной регистрации, незаконный сбор и разглашение охраняемой законами тайны, нарушение прав должников и совершение недобросовестных действий.

Данияр Акишев также отметил, что положения законопроекта устанавливают полномочия Национального банка по контролю за коллекторской деятельностью, утверждению нормативных правовых актов по деятельности коллекторских агентств и осуществлению проверки коллекторской деятельности. В рамках обеспечения защиты должников предусматривается обязанность банков по принятию мер, направленных на урегулирование задолженности должника, до передачи его задолженности в работу коллекторскому агентству.

«Положения законопроекта не создадут предпосылок ухудшающих бизнес-среду и обеспечат баланс интересов должников, коллекторских агентств и кредиторов», - подытожил глава Нацбанка.