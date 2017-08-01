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Коллекцию национальных костюмов дизайнера из Павлодара покажут в Нью-Йорке

Коллекцию национальных костюмов дизайнера из Павлодара покажут в Нью-Йорке
14 Августа 2017 17:30 395

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как одевались казахи пять веков назад, продемонстрировали павлодарцам на фестивале «Ұлы дала елі». Все костюмы были специально подготовлены известным дизайнером JADO, передает корреспондент pavlodarnews.kz. Жители Прииртышья стали первыми, кому показали коллекцию. После завершения фестиваля Жадыру Сахиеву ждет показ в Нью-Йорке.


Коллекцию национальных костюмов дизайнера из Павлодара покажут в Нью-Йорке
«Я рада, что презентую свою коллекцию на фестивале «Ұлы дала елі». Сначала ее увидят павлодарцы, потом коллекция поедет в Америку. До этого мы хотели получить благословение от наших аксакалов, и думаю, этнофестиваль - самое подходящее для этого место», - сказала дизайнер.

Коллекцию национальных костюмов дизайнера из Павлодара покажут в Нью-Йорке

Она уверена, что исторические костюмы в ее исполнении обязательно заинтересуют современных девушек. «Мы привезли исторические костюмы, акцент в которых сделан на цвета и ткани. Разумеется, мы не могли обойтись без серебра и мехов. Казахи всегда их любили, - заметила дизайнер. - Мы привезли много костюмов: 50 «луков» для дефиле и 25 костюмов для музея. Своей работой мы хотели показать, что и сейчас наша молодежь может носить то, что носили наши предки. Это красиво и интересно».


Коллекцию национальных костюмов дизайнера из Павлодара покажут в Нью-Йорке
Коллекцию национальных костюмов дизайнера из Павлодара покажут в Нью-Йорке

 

 

Ключевые слова: Павлодарская область, Рухани жаңғыру, Культура, Патриотизм, История Казахстана,
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