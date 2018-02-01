Коллегия здравоохранения ВКО прошла с участием вице-министра

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Итоги 2017 управление здравоохранения Восточного Казахстана подвело с участием вице-министра здравоохранения РК Алексеем Цоем, который прибыл в регион в составе республиканской информационно-разъяснительной группы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр региона.

На коллегии отмечалось, что на сегодня в государственных медучреждениях работают свыше 4 тысяч врачей и около 11,5 тысяч медработников. Молодым специалистам, прибывшим в сельскую местность, оказана социальная поддержка: 40 специалистам выплачено единовременное подъемное пособие и 12 врачам выдан льготный кредит для приобретения жилья. В рамках программы «Дорожная карта занятости - 2020» врачам было предоставлено жилье в Усть-Каменогорске.

На 2017-2019 года разработан комплексный план по повышению эффективности системы здравоохранения ВКО, по которому реализуется трехуровневая программа обучения по направлениям: онкология, кардиология, родовспоможение и детство. Ежегодно на реализацию выделяется 1,2 млрд тенге.





Совместно с Государственным медицинским университетом «Семей» в рамках комплексного плана обучено почти 2 тысячи медицинских работников районных больниц, также проведены мастер-классы на базе областных клиник с привлечением ведущих казахстанских, международных специалистов. Кроме того, специалисты прошли обучение в Великобритании и Польше.

За 2017 год оснащенность медицинским оборудованием выросла на 2,7%. Из областного бюджета выделено более 8 млрд тенге для закупа медицинской техники по приоритетным направлениям, высокотехнологического операционного блока центра роботохирургии и транспланталогии, а также инсультного центра с комплексом чистых помещений для городской больницы №1 Усть-Каменогорска, 2 реанимобиля на базе «Мерседес-спринтер» для скорой медицинской помощи. Также было закуплено 2 компьютерных томографа для областного онкологического диспансера и Центра матери и ребенка, ангиографическая установка для городской больницы №1 Усть-Каменогорска.

В планах на 2018 год - обеспечение доступной и эффективной медицинской помощи через интеграцию информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, внедрение электронных паспортов здоровья, переход на «безбумажные» больницы.