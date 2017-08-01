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Количество зарегистрированных автомобилей в РК выросло на 12,4%

Количество зарегистрированных автомобилей в РК выросло на 12,4%
16 Августа 2017 12:54 236

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь-июнь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 377469 легковых автомобилей, сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики РК. 

«За январь-июнь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 377469 легковых автомобилей, или на 12,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 июля 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3923,8 тыс. Единиц», - говорится в сообщении.

За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 7129 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9992 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 10,7%.

По состоянию на 1 июля 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств осуществлено 36884 страховых выплат на сумму 12,4 млрд тенге.

 

 

Ключевые слова: Транспорт, Статистика,
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