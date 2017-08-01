Количество предприятий-банкротов увеличилось в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном экономическом суде (СМЭС) Астаны отмечают увеличение поступающих в суд заявлений о признании должников банкротами, а также применении реабилитационной процедуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в прошлом году СМЭС Астаны было рассмотрено 165 гражданских дел, в отношении 155 юридических лиц и 10 индивидуальных предпринимателей была применена процедура банкротства, то в текущем году количество поступивших заявлений уже достигло отметки 673. По 605 были возбуждены гражданские дела, они рассмотрены по существу с вынесением решения и в настоящее время в производстве суда находятся еще 377 гражданских дел указанной категории. То есть, вы видите, какой существенный рост. СМЭС Астаны по этому вопросу создана специализированная группа в составе трех судей. Исходя из численностей судей, мы никак не можем их увеличить, поскольку не вся штатная численность у нас сейчас укомплектована. Поэтому трое судей предметно занимаются этими вопросами», - рассказала сегодня на круглом столе исполняющая обязанности председателя СМЭС Астаны Айгуль Жамансариева.



Как пояснили в пресс-службе, действующие правовые механизмы в рамках дела о несостоятельности позволяют реально возвратить имущество в конкурсную массу, привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Возросшая вероятность получения кредиторами к ходе процедур банкротства сумм задолженности приводит к тому, что кредиторы неисправных должников чаще обращаются в суд с заявлениями о признании последних несостоятельными.



Вместе с тем, при рассмотрении дел указанной категории имеет место ряд проблемных вопросов, разрешение которых возможно при содействии уполномоченных государственных органов, отмечают в суде.



«Зачастую ответы на данные запросы поступают в суд по истечении установленных законом сокращенных сроков судебного разбирательства. Кроме того, анализ рассмотренных дел о признании должника банкротом, применении реабилитационной процедуры показал, что имеются некоторые сложности при оценке доказательств, в том числе, заключения временных управляющих», - рассказали в пресс-службе.



Также на постоянном контроле находятся вопросы соблюдения сроков завершения процедуры реабилитации и банкротства. На сегодняшний день не завершена процедура банкротства в отношении 202 хозяйствующих субъектов (за период 2010 2016 годы), на что обращено внимание уполномоченного органа.