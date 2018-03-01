Количество пенсионерок и многодетных матерей подсчитали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Накануне международного женского дня в государственной корпорации «Правительство для граждан» собрали интересную статистику, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе «Правительства для граждан», за период с 8 марта прошлого года по сегодняшний день в центрах обслуживания населения государственные услуги получили более 13 миллионов женщин.

Госкорпорация «Правительство для граждан» оказывает более 620 услуг. Ежедневно во фронт-офисы по всей стране обращается более ста тысяч человек. Более 50% из них - прекрасная половина. Например, из всех выданных электронно-цифровых подписей 53%, а это более 2 миллионов ЭЦП, получили женщины.

Меньше статистика среди автолюбителей, так, из выданных водительских удостоверений через спецЦОНы - 25% выдано женщинам, а это более 96 тысяч водителей. Зарегистрировали права на транспортные средства почти 337 тысяч женщин.

К слову, на сегодняшний день 303 508 женщин получают пособия по уходу за ребенком до года, 1 525 818 женщин - пенсии. Более 236 тысяч женщин получают пособия как многодетные матери.