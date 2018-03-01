Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -18 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.39 EUR 395.77
RUB 5.68 CNY 50.81
Скачать

Когда потеплеет в Казахстане

2 Марта 2018 12:57 648
Поделиться:
Когда потеплеет в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» распространило прогноз погоды на 3 - 5 марта 2018 года, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Дожди и снег ожидаются в Астане и 4 областях Казахстана
Сильные осадки прогнозируют синоптики на юге Казахстана в пятницу О погоде в Казахстане в марте рассказали синоптики

«На Казахстан сместился холодный антициклон, который будет с большой скоростью перемещаться через территорию Казахстана. Под его влиянием в северной половине республики за прошедшие сутки температура воздуха уже понизилась и стала на 3...8 градусов ниже климатической нормы. В субботу в северных, центральных и восточных областях сохранится морозная погода без осадков, температура воздуха опустится ниже нормы», - говорится в сообщении синоптиков.

4 - 5 марта на смену антициклону с Европейской части России и Каспийского моря будут выходить циклоны, которые вызовут повышение температуры. Кроме потепления, циклоны принесут в большинство областей сложные погодные условия: осадки, туманы и гололёд. 


Фото: massaget.kz

Telegram-канал:

Ключевые слова: Погода, Казгидромет,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив