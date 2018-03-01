Когда потеплеет в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» распространило прогноз погоды на 3 - 5 марта 2018 года, передает МИА «Казинформ».

«На Казахстан сместился холодный антициклон, который будет с большой скоростью перемещаться через территорию Казахстана. Под его влиянием в северной половине республики за прошедшие сутки температура воздуха уже понизилась и стала на 3...8 градусов ниже климатической нормы. В субботу в северных, центральных и восточных областях сохранится морозная погода без осадков, температура воздуха опустится ниже нормы», - говорится в сообщении синоптиков.

4 - 5 марта на смену антициклону с Европейской части России и Каспийского моря будут выходить циклоны, которые вызовут повышение температуры. Кроме потепления, циклоны принесут в большинство областей сложные погодные условия: осадки, туманы и гололёд.





Фото: massaget.kz