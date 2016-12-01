Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Замглавы комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что должен был лететь вместе с ансамблем имени Александрова на потерпевшем крушение Ту-154.

Артист пояснил, что не смог лететь из-за медицинской визы и планов отправиться на лечение, передают Вести.ру.



"14-го числа у нас был концерт с ними в Колонном зале, и Валерий Халилов (руководитель ансамбля им. Александрова - прим.ред.) просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз. Поэтому я сказал: в следующий раз как-нибудь. Но видите, как следующий раз обернулся".

Кобзон также выразил свои искренние соболезнования родным и близким в связи с произошедшим. Он назвал крушение самолета Ту-154 трагедией для культуры и армейской аудитории.



Как сообщало ранее МИА "Казинформ",Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший из Сочи в Сирию, разбился утром 25 декабря в акватории Чёрного моря. По уточнённым данным, на борту воздушного судна находились 92 человека. Самолет с российской делегацией, направлявшийся на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирию поздравить военных с Новым годом, разбился после вылета из аэропорта Адлера.