Коалиция «Казахстан-2050» поддержала пять социальных инициатив Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общенациональная коалиция демократических сил «Казахстан -2050» выступила в поддержку «Пяти социальных инициатив» Главы государства, передает МИА «Казинформ».

Представляем вашему вниманию текст обращения коалиции.



Обращение Общенациональной Коалиции Демократических сил «Казахстан -2050»



Уважаемые казахстанцы!

Выдвинутые Главой государства «Пять социальных инициатив» - это мощная консолидирующая платформа национального и социального единства казахстанцев.

Глава государства подчеркнул, что ценности социального государства и принципы социальной справедливости являются неизменным стратегическим приоритетом нашего государства.

Лидер Нации определил конкретную программу действий, которая близка и понятна всем казахстанцам.

Обеспечение доступным жильем, качественным и доступным образованием, поддержка предпринимательства и занятости, рост доходов населения - это своевременные меры для эффективной модернизации социальной политики.

Пять социальных инициатив Президента страны в очередной раз демонстрируют, что главный приоритет развития независимого Казахстана - это социальное благополучие и единство народа.



Эти инициативы также демонстрируют, что национальные интересы и благосостояние казахстанцев - основа государственного курса Елбасы.

Даже в самых трудных экономических условиях социальные обязательства государства оставались ключевыми приоритетами в национальной повестке дня.

Мы уверены, что новые социальные инициативы Главы государства обеспечат повышение качества жизни всех граждан и заложат основу прагматичной казахстанской модели социального государства и национального благополучия.

Новые задачи потребуют слаженной, эффективной работы госорганов и всего гражданского общества.

Призываем всех членов нашей коалиции, всех представителей гражданского общества принять активное участие в этой работе.

Народное участие и народный контроль - залог эффективной реализации социальных инициатив Елбасы.

Партия «Нұр Отан», Демократическая партия «Ақ Жол», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Коммунистическая народная партия Казахстана, Политическая партия «Бірлік», Республиканское объединение профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Казахстан», Республиканское общественное объединение «Организация ветеранов», Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен», Объединение юридических лиц «Форум предпринимателей Казахстана», Объединение юридических лиц «Ассоциация «Международный секретариат G-Global», Объединение юридических лиц «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global», объединение юридических лиц «Рада украинцев Казахстана», Объединение юридических лиц «Союз кризисных центров Казахстана», Объединение юридических лиц «Гражданский альянс Казахстана», Республиканское общественное объединение «Национальная академия наук Республики Казахстан», Республиканское общественное объединение «Национальная инженерная академия Республики Казахстан», Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против коррупции «Жаңару», Республиканское общественное объединение «Национальная лига потребителей», Республиканское общественное объединение «Ассоциация деловых женщин Казахстана», Республиканское общественное объединение «Казахстанская конфедерация инвалидов», Республиканское общественное объединение «Ветераны Вооруженных Сил», Республиканское общественное объединение «Национальная лига потребителей Казахстана», Общественное объединение «Республиканский совет женщин», Общественное объединение «Союз женщин-предпринимателей Казахстана», Общественное объединение «Союз писателей Казахстана», Ассоциация организаций ветеранов войны в Афганистане «Ветераны Казахстана», Общественное объединение инвалидов «Центр «Независимая жизнь «ДОС», Общенациональное движение «Казахстан-2050», Общественное объединение «Союз детских общественных организаций «Жулдыз», Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак», члены Астанинской региональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050».