Книжный шкаф с 13 этажа выбросил мужчина в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В результате семейного скандала в порыве гнева мужчина выбросил книжную тумбу из балкона квартиры с 13-го этажа, сообщает пресс- служба ДВД Астаны.

В Центр оперативного управления ДВД Астаны обратился житель города с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, проживающего в доме №8 по улице С.Сейфуллина, который из окна квартиры выкинул шкаф на землю.



Сотрудники местной полицейской службы УВД района «Сарыарка» в ходе поквартирного обхода установили, что шкаф с 13-го этажа выкинул в результате семейного скандала мужчина 1976 года рождения. К счастью, никто не пострадал.



В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 434 части 1 «Мелкое хулиганство» КРКоАП. На хулигана наложен административный штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге).