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Книгу об известном телережиссере Шолпан Баймульдиной презентовали в Алматы

2 Марта 2018 17:39 472
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Книгу об известном телережиссере Шолпан Баймульдиной презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Национальной библиотеке Республики Казахстан прошла презентация книги известного журналиста, общественного деятеля Гадильбека Шалахметова, которую он посвятил своей любимой супруге, музе и известному телережиссеру Шолпан Баймульдиной, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Книга «Шолпан - утренняя звезда» рассказывает о становлении личности Шолпан Баймульдиной и ее профессиональном пути от ассистента режиссера до главного режиссера документальных, информационных и музыкальных передач. Также под ее началом созданы многочисленные программы о Главе государства.


Книгу об известном телережиссере Шолпан Баймульдиной презентовали в Алматы


Книгу об известном телережиссере Шолпан Баймульдиной презентовали в Алматы  

По словам Гадильбека Шалахметова, он хотел, чтобы память о талантливом телережиссере и благородной личности осталась в сердце не только близких, но всех казахстанцев.

«Все передачи, которые она делала, останутся навсегда в нашей истории. И в рамках празднования 60-летия казахстанского телевидения, я считаю, одной из главных фигур является режиссер телевидения. Шолпан Каиртаевна была святым человеком в этой профессии. Поэтому эту книгу я посвятил ей», - сказал он.


Книгу об известном телережиссере Шолпан Баймульдиной презентовали в Алматы

Книга была написана в течение трех лет. В ней собраны воспоминания ее коллег, друзей и детей, а также фотографии и благодарственные письма от сына. Известный общественный деятель и ученый Мурат Ауэзов назвал эту книгу одной из лучших работ Г.Шалахметова.

«Гадильбек и Шолпан были основоположниками казахтанского телевидения. Это должно было случиться, чтобы судьба соединила таких талантливых и замечательных людей вместе. Я внимательно читал книгу, какие удивительные слова написали о маме ее дети. Гадильбек является хорошим поэтом, переводчиком, журналистом и писателем. Я считаю, эта книга - одна из лучших его работ», - сказал Мурат Ауэзов.


Книгу об известном телережиссере Шолпан Баймульдиной презентовали в Алматы

Свою карьеру Шолпан Баймульдина начинала в Комитете по радиовещанию и телевидению при Целинном крайисполкоме в качестве ассистента режиссера. После ее пригласили на телевидение в Алма-Ату, где она проработала 30 лет в качестве главного режиссера. Последняя ее должность - главный режиссер Президентского телерадиокомплекса. Свою работу Шолпан любила больше всего. «У нас, телевизионщиков, говорят: кто пробовал телевидение, его потом за уши не оттянешь. И действительно, я очень люблю эту работу, посвятила ей всю свою жизнь», - рассказала она в одном из интервью газете «Казахстанская правда».

Книгу об известном телережиссере Шолпан Баймульдиной презентовали в Алматы 

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Ключевые слова: Алматы, Связь, ТВ, IT, Культура, История Казахстана,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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