Клуб меценатов появится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Программы модернизации общественного сознания «Рухани жангыру» в Астане заработает Клуб меценатов из числа столичных предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Цель социально значимого проекта - с помощью поддержки неравнодушных представителей бизнес-сообщества улучшить условия жителей столицы, качество жизни, повысить комфорт, безопасность и уровень жизни в городе.



Глава города отметил, что, в свою очередь, столичный акимат проводит планомерную работу.



«На постоянной основе проводятся заседания рабочих групп. Сформирован событийный ряд мероприятий кампании по продвижению программы с привлечением институтов гражданского общества, представителей творческой и научной интеллигенции, исследовательских структур. В настоящее время по 4 подпрограммам - «Атамекен», «Рухани қазына», «Тәрбие және білім», «Ақпарат толқыны» - реализуются 162 мероприятия», - сообщил А. Исекешев.



Вместе с тем аким призвал предпринимателей активно принимать участие в реализации карты социальных инициатив в рамках Программы модернизации общественного сознания «Рухани жангыру», в которой предусмотрены мероприятия по общественным инициативам, гуманитарным акциям, благотворительности и пригласил присоединиться в ряды Клуба меценатов города Астаны.

На сегодняшний день всего представлено 188 социально значимых проектов на сумму 34 млрд тенге, из них в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 31 проект, в сфере благоустройства дворов - 85 проектов, в сфере культуры, образования и спорта - 22 проекта и для людей сильных духом - 50 проектов.



В числе первостепенных нужд - установка футбольного поля, малых архитектурных форм, тренажеров, резинового, асфальтобетонного и брусчатого покрытия и ограждения.



Особое внимание аким уделил нуждам маломобильных групп населения, отмечая, что не во всех учреждениях обеспечен доступ для лиц с ограниченными возможностями, имеющих затруднения в передвижении, и обратился к представителям бизнеса оказать максимальное содействие гражданам этой категории.



А именно по обеспечению беспрепятственного доступа для лиц с ограниченными возможностями и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, осуществлению контроля за соблюдением требований строительных норм и правил и других нормативов при строительстве зданий, объектов социальной инфраструктуры с обеспечением подъездных путей, пандусов, устройств для инвалидных колясок.



«Наш общий приоритет работы - закрепить статус Астаны как одной из комфортных для жизни столиц мира и сделать жизнь населения города еще более благополучной», - заключил аким, обращаясь к участникам мероприятия.



В свою очередь бизнес-сообщество столицы выразило готовность поддержать проект.