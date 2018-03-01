Китайский эксперт прокомментировал социальные инициативы Президента Назарбаева

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китайский профессор считает выдвинутые 5 марта Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 5-ю социальных инициатив актуальными по всему миру, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китайский профессор считает выдвинутые 5-го марта Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 5-ю социальных инициатив актуальными по всему миру, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Профессор Института исследований приграничных стран при Центральном университете национальностей Китая, доктор философии У Чукэ не понаслышке знает Казахстан. С сентября 2013 года по сентябрь 2014 года он по программе межвузовского обмена работал в Евразийском университете имени Л.Н. Гумилева. По возвращению в Пекин написал книгу«Первое государство Шелкового пути, ведущего на Запад: записки о Казахстане».

Эксперт подробно остановился на каждой из пяти социальных инициатив Назарбаева. Говоря о первой «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» и второй «Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников» инициативах Президента Казахстана, У Чукэ отметил, что в Китае также стараются уделять большое внимание социальным вопросам. На открытии 1-ой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва Премьером Госсовета КНР Ли Кецянем также были озвучены новые задачи социально-экономического развития Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что «жилье предназначено для проживания, а не для спекуляций». Придерживаясь этой установки, в нынешнем докладе Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на сессии ВСНП о работе правительства были поставлены задачи по эффективному решению жилищной проблемы населения, говорит профессор.

Эксперт отметил, что задача по снижению налоговой нагрузки для физических лиц также находится в центре внимания делегатов проходящих в Китае в эти дни «двух сессий» ВСНП.

«Это будет стимулировать народные массы своим трудом увеличить собственные доходы и стремиться к более обеспеченной жизни», - подчеркнул он.

Как педагог и человек, проживший один год в общежитии ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, эксперт особо отметил актуальность третьей инициативы Нурсултана Назарбаева «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи».

«Я жил в студенческом общежитии в Астане и знаю, что условия проживания студентов действительно требуют улучшения. Не хватает мест в общежитиях. Многие вынуждены самостоятельно снимать комнаты или квартиры в городе. Для учащихся должны создаваться все условия, чтобы они могли концентрироваться только на учебе. Будущее принадлежит молодежи. И если она здорова, если созданы все условия для ее развития, то и будущее всей страны будет прекрасным», - отметил он.

Говоря о четвертом поручении Президента Назарбаева - увеличить объемы микрокредитования для начинающих предпринимателей, эксперт отметил, что эта мера принесет стране мультипликативный эффект.

У Чукэ отметил важность пятой инициативы Президента Казахстана по дальнейшей газификации страны не только для жизни и быта населения, экологии страны, но и развития обрабатывающей промышленности.

«Для развития современных обрабатывающих производств во многих случаях требуется газ, поэтому газификация очень важна для дальнейшего развития всей экономики Казахстана», - сказал он.

Профессор отметил, что пять социальных инициатив Нурсултана Назарбаева - это ключевые тренды развития ответственного и процветающегогосударства.

«Поставленные вашим Президентом задачи актуальны по всему миру - будь то Китай, США, Казахстан или другие страны. Сегодня каждая страна для своего развития должна обращать первостепенное внимание на социальные вопросы. Когда граждане чувствуют заботу и защиту со стороны государства, тогда поистине развивается патриотизм. После обретения независимости Казахстан стремительно развивался и стал лидером Центральной Азии. Я думаю, это произошло это во многом благодаря своевременным и мудрым мерам Нурсултана Назарбаева», - резюмировал У Чукэ.