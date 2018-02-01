Китайские власти закрыли около 4 тыс пиратских сайтов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В течение последних пяти лет китайские власти раскрыли 22 тысячи 568 дел, связанных с нарушением авторских прав, и закрыли 3908 пиратских сайтов. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственное управление по делам авторского права.

Начиная с 2005 года, Госуправление по делам авторского права с другими компонентными ведомствами ежегодно проводило кампанию по борьбе с онлайн-пиратством. Главной мишенью акции, как сообщается, являются литературные, музыкальные, игровые сайты, видеопорталы, софт-порталы и другие.

«В список сайтов, которые в настоящее время находятся под усиленным контролем Госуправления по делам авторского права, вошли всего 20 видеопорталов, 20 музыкальных сайтов, восемь онлайн-дисков и 10 литературных сайтов», - сообщил собеседник агентства Синьхуа.

По его мнению, многолетняя кампания по борьбе с онлайн-пиратством уже дала удовлетворительные результаты.



Фото: mediasat.info