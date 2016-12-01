Китайские туристы совершают групповые поездки в Астану и Алматы   

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошла презентация туристического потенциала Республики Казахстан в рамках года туризма Китая в Казахстане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.







Мероприятие организовано Посольством РК в КНР и секретариатом ШОС согласно совместному плану на период казахстанского председательства в организации в 2016-2017 годах. В нем приняли участие заместитель начальника департамента маркетинга и международного сотрудничества Государственного управления по делам туризма КНР Фэн Литао, советник министра по инвестициям и развитию РК, менеджер АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» Кайрат Садвакасов, заместитель генерального секретаря Всемирной федерации туристических городов Янь Хань, генеральный директор компании «Sky Way» - официального туроператора ЭКСПО-2017 - Асем Козбагарова, генеральный директор компании «Новая Евразия» Сунь Ли, начальник управления предпринимательства и туризма акимата Северо-Казахстанской области Куралай Жарова, представители казахстанских ТОО «Kompas», «Complete Service», «Отель Дипломат и Бизнес Центр», а также министерств иностранных дел и культуры КНР, китайских туристических компаний «CITS», «Caissa», «U-tour», «U-mice», «Сиюй», «Тяньма», «Единство», «Шэнья» и др.







Казахстанские туроператоры не только рассказали о своих возможностях, туристическом потенциале РК, но и провели рабочие встречи и переговоры с потенциальными китайскими партнерами в формате B2B (business-to-business). Китайская компания «Новая Евразия» презентовала павильон ШОС на ЭКСПО-2017.







«На мой взгляд, сегодняшнее мероприятие прошло успешно. Наша компания подписала с китайскими туроператорами «CITS» и «Caissa» договоры о сотрудничестве. Мы обсудили с китайскими партнерами перспективы взаимодействия и проблемные аспекты. Для нас очень важно, что в настоящее время нашим правительством уделяется большое внимание развитию въездного туризма в Казахстан», - сказала корреспонденту Казинформа генеральный директор компании «Sky Way» - официального туроператора ЭКСПО-2017 - Асем Козбагарова.

По ее словам, точное число китайских туристов, которые намерены посетить ЭКСПО, станет известным за 3-4 месяца до открытия выставки, когда начнется продажа билетов. К настоящему времени по ADS-соглашению (прим. - Approved Destination Status - статус рекомендованного направления) Казахстан посетили 600 китайских туристов.

«Наша компания в этом году приняла около 200 китайских туристов. Их, в первую очередь, интересует природа Казахстана, города Астана и Алматы, куда китайские туристы, как правило, приезжают на неделю группами в составе 10-30 человек», - добавила А.Козбагарова.







Директор китайской туристической компании «U-mice» Юй Цзя отметила необходимость проведения в Китае большой рекламной кампании, раскрывающей туристические особенности Казахстана.

«В настоящее время китайские туристы не знают особенности Казахстана, в чем заключаются его отличия от России или того же самого Синьцзяна. Поскольку для большинства граждан КНР в течение года есть только три недели для путешествий - начало мая (прим. - День труда), начало октября (прим. - День образования КНР) и «Чуньцзе» (китайский Новый год по Лунному календарю), то к выбору страны для зарубежной поездки мы относимся очень скрупулезно, взвешивая все «за» и «против», - подчеркнула она.







Заместитель начальника департамента маркетинга и международного сотрудничества Государственного управления по делам туризма КНР Фэн Литао сообщил о том, что год туризма Китая в 2017 году объявлен не только в Казахстане, но и в Дании, Австралии, Швеции и странах АСЕАН.

«Китай - очень важный источник туристов для всего мира. И конкуренция здесь будет очень большой. Я думаю, Казахстану необходимо поработать над разработкой своего туристического бренда, который станет узнаваем в Китае и других странах мира», - подчеркнул он.







Напомним, что в декабре 2015 года Казахстан и Китай подписали ADS-соглашение, облегчающее групповые поездки китайских туристов в РК. Его реализация началась 1 августа. Изначально в Казахстане был утвержден перечень из 40 турагентств, но в последующем он увеличен до 63 компаний. Среди них не только столичные турагентства, но и региональные. В Китае около 300 компаний получили право отправлять туристов в Казахстан.





