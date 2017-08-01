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Китайские студенты сняли мультфильм о девушке-казашке в Синьцзяне

Китайские студенты сняли мультфильм о девушке-казашке в Синьцзяне
14 Августа 2017 17:10 506

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Китайские студенты сняли казахский мультфильм под названием «Аққұс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мультфильм «Аққұс» сняли выпускники  Китайского университета коммуникаций (Communication University of China) в качестве дипломной работы. Сценарий  мультфильма написал студент Го Зыхао и снял его совместно со своими четырьмя однокурсниками. Для перевода и озвучивания героев мультфильма студенты воспользовались помощью телеканала города  Алтай Синьцзяньского  автономного округа, где проживает казахское население. По словам автора, он пытался показать духовные особенности  казахской молодежи, проживающей в Китае.

Китайские студенты сняли мультфильм о девушке-казашке в Синьцзяне

Хронометраж мультфильма - 14 минут. В нем рассказывается о судьбе казахской девушки, родившейся и выросшей в городе Аққұс, пытающейся после смерти матери наладить отношения с отцом, с которым она не знакома с детства. Мультфильм повествует о жизни на жайлау, о традициях и быте казахского народа.

Китайские студенты сняли мультфильм о девушке-казашке в Синьцзяне

Мультфильм «Аққұс» был размещен на портале Tencent 20 июня и с тех пор набрал более 2 миллионов просмотров.


Китайские студенты сняли мультфильм о девушке-казашке в Синьцзяне

 

Перевод: Серик Сабеков
Ключевые слова: Китай, Культура, Соотечественники,
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