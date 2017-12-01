Китайские студенты поздравили казахстанцев с Днем Независимости на казахском языке

ПЕКИН-СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Студенты 1-го курса Сианьского университета иностранных языков (СУИЯ) по специальности «казахский язык и литература» поздравили казахстанцев с Днем Независимости, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Они пожелали народу Казахстана здоровья, счастья, долгих лет жизни, единства, достатке и спокойствия.

«Сәлем Қазақстан! Мереке құтты болсын! Біз сіздерге денсаулық, бақыт, ұзақ ғұмыр тілейміз! Еліңізге бірлік, береке, ынтымақ, тыныштық тілейміз. Мереке құтты болсын! Ура!», - сказали китайские ребята.

Напомним, кафедра казахского языка в Сианьском университете иностранных языков и «Центр Казахстана» были открыты 20 сентября 2017 года по инициативе Посольства РК в КНР в рамках реализации программы Главы государства «Модернизация общественного сознания: Взгляд в будущее» («Рухани жаңғыру»).

В настоящее время казахский язык здесь изучают 21 китайский студент.