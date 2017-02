Китайские СМИ: пение Димаша Кудайбергенова может вызвать «эстетическую усталость»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Многие китайские слушатели конкурса «I am a singer» считают, что Димаш Кудайбергенов слишком рано продемонстрировал свои вокальные преимущества, что может лишить его лидерства на последующих этапах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае со ссылкой на пекинскую ежедневную газету «Бэйцзин жибао» и сайт «Жэньминьван».

«Замечательно дебютировавший на первом этапе казахстанский певец Димаш во втором туре потрясающе исполнил сложную в исполнении песню «Опера 2» и занял первое место. Однако журналисты после голосования пообщались на месте проведения конкурса со слушателями. Они обнаружили, что немало людей считают, что Димаш сделал «большой рывок» слишком рано. К тому же, неизменное использование метода пения высоким голосом может вызвать у слушателей «эстетическую усталость» и привести к тому, что он останется позади других конкурсантов», - пишут издания.

Напомним, 4 февраля в г.Чанша провинции Хунань КНР на 3-ем этапе конкурса исполнителей «I am a singer» Димаш Кудайбергенов споет песню «Show must go on» группы Queen.

Популярный среди казахов Китая микроблог «Atatek» опубликовал стихотворение Омира Ауганбая «Гордость», посвященное Димашу Кудайбергенову.

21 января 2017 года Димаш Кудайбергенов на первом этапе конкурса «I am a singer» пел сложную в исполнении песню «SOS d'un terrien en détresse». И зрители, и участники шоу, и известные певцы не скрывали своего удивления талантом казахстанского исполнителя. В китайской соцсети Sina Weibo (аналог Твиттера) число микроблогов о солисте за час достигло 118 тысяч.

28 января 2017 года в телеэфир вышла запись второго этапаконкурса, в котором Димаш занял 1-ое место.