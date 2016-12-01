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Китайские клубы предлагают Уэйну Руни самую высокую зарплату в мире

Китайские клубы предлагают Уэйну Руни самую высокую зарплату в мире
24 Декабря 07:40 253

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни получил невероятное предложение от двух клубов китайской Суперлиги, передает sport-express.ru. "Гуанчжоу Эвергранд" и "Бейцзин Гуоань" рассчитывают прибрести игрока сборной Англии в летнее транферное окно и предлагают ему зарплату в 800 тысяч евро в неделю.

Это может стать одной из самых высоких зарплат в мире, так как предыдущий рекорд был установлен аргентинцем Карлосом Тевесом, который будет получать в "Шанхай Шэньхуа" 730 тысяч в неделю.

В текущем сезоне 31-летний Руни сыграл в 14 матчах чемпионата Англии, забил один мяч и отдал 5 голевых передач, сообщает Mirror.

фото Readfootball 

Ключевые слова: Спорт,
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